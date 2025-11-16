Da cana ao Copo: Cachaça produzida em MS esta entre as melhores bebidas destiladas do Brasil

A bebida passou pelo criterioso processo de avaliação e com registro no Ministério da Agricultura e Pecuária

A cachaça Três Madeiras, da DiBonito Cachaça, do município de Bonito (MS), conquistou a Medalha de Prata no Brasil Selection by Concours Mondial de Bruxelles, que tem o objetivo reconhecer as melhores bebidas destiladas e vinhos do país. Além de representar um selo de qualidade, a premiação amplia a visibilidade de quem trabalha com destilados artesanais e abre novas oportunidades de mercado, dentro e fora do país.

O concurso, que teve recorde de inscrições neste ano, aceita exclusivamente produtos com registro no Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e exige de cada amostra um laudo que autentica a pureza e sanidade de cada bebida a ser avaliada. O corpo de jurados leva degustadores do Canadá, Estados Unidos, Peru e Bélgica.

À frente da cachaçaria estão Hamilton Fernandes e Osvaldo Esterquile Júnior, que comemoraram o reconhecimento com orgulho. “A gente sentiu uma felicidade imensa, um reconhecimento de todo nosso trabalho, estudo e persistência em cinco anos aprendendo sobre a cachaça de alta qualidade. É um reconhecimento nacional e internacional”, destaca Júnior.

O Concours Mondial de Bruxelles é uma instituição belga considerada uma das mais prestigiadas do mundo no setor de vinhos e destilados. A competição tem o propósito de valorizar a produção nacional e reconhecer a excelência dos produtores locais.

Combinação perfeita

A Três Madeiras é considerada o rótulo premium da marca, com o envelhecimento em três tipos de barris: carvalho, amburana e bálsamo, misturados em porcentagens elaboradas. “Fizemos 11 tipos de misturas para chegar nessa que consideramos perfeita, conforme paladar, aroma e cor. Ela tem esse diferencial porque é maturada […] além dela ter uma rotulagem única, ela também foi numerada”, explica Junior.

Para quem vive o dia a dia da cachaça artesanal, uma conquista como essa representa mais do que um prêmio, é a chance de mostrar a qualidade do produto sul-mato-grossense e abrir caminho para novas oportunidades. “É uma validação de técnicos e especialistas. Esperamos esse reconhecimento do Estado e do próprio país. […] Agora a gente tem os próximos passos, continuar participando, estudar ainda mais e ir em busca de outras premiações com essa e outras cachaças também”.

Apoio

O resultado também reflete um trabalho que une tradição, cuidado e aprimoramento técnico, com o acompanhamento da Assistência Técnica e Gerencial em Agroindústria do Senar/MS. Por meio do projeto, a agroindústria recebeu orientações técnicas, gerenciais, identidade visual, rotulagens, ampliação de mercado, inovações e planejamento estratégico

“O Senar contribui com a Assistência Técnica e Gerencial, nos ajudando a avaliar nossas rotulagens, produtos, entender o que tem no mercado e qual o nosso diferencial. A Emylia nos atende, nos bombardeia de ideias incríveis, que faz a gente refletir e nos estimula a lançar produtos novos”, relembra.

A conquista reforça o potencial da produção artesanal sul-mato-grossense, levando o sabor e a identidade de Mato Grosso do Sul para novos mercados. Os empreendedores já compartilharam sua trajetória e os aprendizados com o Senar/MS no projeto Transformando Vidas.

Por Suzi Jarde

