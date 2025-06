Homem é esfaqueado pela companheira após briga em Dourados

Na manhã do último domingo (8), um homem de 28 anos foi esfaqueado pela companheira após uma discussão. O caso ocorreu por volta das 11h30 na Aldeia Bororó, localizada na Reserva Indígena de Dourados, município a 230 quilômetros de Campo Grande. De acordo com informações do site local Dourados News, o casal discutia quando, em determinado momento, a mulher pegou uma faca e feriu o parceiro com um golpe. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Vida, onde permanece internado. Até o momento, não há informações sobre qual a região do corpo atingida. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e está sendo investigado como lesão corporal dolosa. Testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias para esclarecer os fatos.

