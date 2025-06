Colisão frontal na BR-060 deixa um morto e dois feridos próximo a Ribas do Rio Pardo

Um grave acidente registrado na manhã desta segunda-feira (9) na BR-060, nas proximidades do km 292, resultou na morte de um motorista e deixou outras duas pessoas feridas. A colisão ocorreu entre um caminhão baú e uma picape, em trecho entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo.

De acordo com informações preliminares, os veículos trafegavam em sentidos opostos quando a picape, por motivos ainda desconhecidos, teria invadido a pista contrária e colidido de frente com o caminhão.

O condutor da picape, que ainda não teve a identidade confirmada, morreu no local preso às ferragens. A passageira do veículo, cunhada da vítima, foi socorrida com ferimentos e encaminhada para atendimento médico. O motorista do caminhão também sofreu ferimentos e há suspeita de fratura em uma das pernas.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atenderam a ocorrência. As causas do acidente serão investigadas.

