Homem é esfaqueado enquanto bebia em praça na Moreninha III

Um homem, de 27 anos, foi internado na manhã deste sábado (14), depois de ter sido esfaqueado, supostamente, por uma pessoa desconhecida na Moreninha III, em Campo Grande.

A vítima foi atendida na UPA das Moreninhas, mas não há informação de como ele chegou no local. A Polícia Militar foi acionada e durante seu relato, o homem contou que estava bebendo sozinho na praça Dirceu de Souza Gameiro Júnior, próximo a UPA moreninhas, quando chegou um indivíduo desconhecido por ele e efetuou uma facada na sua barriga.

Questionada, a esposa disse que não conhece alguém com quem a vítima teria desavença. Ele foi encaminhado para a Santa Casa. O caso é investigado como homicídio simples na forma tentada.

