Trecho da Av. Afonso Pena ficará interditado para corrida neste domingo

Trecho entre a Rua Pedro Celestino e o Bioparque Pantanal na Av. Afonso Pena ficará bloqueado nas primeiras horas da manhã de domingo (15), para a realização da Corrida Centenário do Rádio Clube.

Os participantes vão largar do Rádio Clube Cidade, às 7h, e sobem a Avenida Afonso Pena pela pista sentido shopping/Centro. Próximo ao Bioparque fazem o retorno e completam a prova no mesmo local de saída completando 7 km de percurso.

Conforme informações, os corredores vão completando percurso, a partir do retorno na altura do Bioparque, e o trânsito vai sendo liberado. A expectativa é de que até uma hora depois da largada, todo o trajeto esteja liberado.

