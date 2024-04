Homem é esfaqueado em tentativa de latrocínio em Três Lagoas

Uma equipe da Polícia Militar esteve na noite de segunda-feira (1), na Avenida Capitão Olinto Mancini, atendendo a vítima de latrocínio esfaqueada na perna esquerda no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

Segundo a Rádio Caçula, um bandido abordou a vítima e tentou roubar sua bicicleta. Ao tentar evitar o crime, ambos entraram em luta corporal, foi quando a vítima foi perfurada com uma faca. O autor deixou o local sem levar nada.

Na sequência, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu o homem consciente até a unidade médica. Apesar das diligências feitas pela polícia, ninguém foi preso. O caso foi registrado na Polícia Civil que continua investigado o crime.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram