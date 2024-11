Homem é esfaqueado em bar de Campo Grande

Um homem, de 39 anos, foi preso em Campo Grande, acusado de esfaquear o pescoço de um homem, de 53 anos. O caso ocorreu ontem (06), no bairro Loteamento Rancho Alegre.

De acordo com informações, antes de praticar o crime, o autor estava no bar, na Rua Paratudo com uma caixa de som, e aparentava ter usada drogas.

Devido estar alterado por também ter consumido bebidas alcoólicas, pediram para ele voltar para casa, mas o homem não gostou e se alterou e antes de sair do local, disse que iria matar alguém.

Ao retornar para o bar, o homem estava armado com uma faca e golpeou a vítima que estava encostada em uma mesa de sinuca.

Clientes do bar que presenciaram o ocorrido socorreram a vítima e encaminharam até a unidade de saúde do Coophavila, mas devido a gravidade dos ferimentos, foi transferida para um hospital.

O autor do crime foi encontrado na residência onde mora e junto a ele, os policiais também encontraram três munições. Ele foi encaminhado para a delegacia.

