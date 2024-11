Rapaz é espancado a pauladas por dois desconhecidos em Campo Grande

Nesta madrugada (07), um rapaz, de 26 anos, foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, após ser espancado a pauladas por dois homens no bairro Recanto dos Pássaros, em Campo Grande.

Os policiais foram acionados e ao chegarem no local por volta das 2 horas da madrugada encontraram o rapaz ensanguentado, com vários ferimentos pelo corpo, além de suspeitas de fraturas em uma das pernas e braços.

A cabeça, boca e nariz sangravam bastante e ele apresentava dificuldade para falar.

Segundo informações, dois homens teriam abordado a vítima na rua Mutum e com um pedaço de pau passou a agredi-lo violentamente.

Aos policiais, o rapaz disse não conhecê-los e nem saber o motivo das agressões.

