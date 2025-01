Carro capota, uma pessoa morre e duas ficam feridas na BR-060

Acidente envolvendo a capotagem de um carro deixou uma pessoa morta, na tarde desta quarta-feira (15), na BR-060, entre Camapuã e Chapadão do Sul. Além da vítima fatal, duas pessoas ficaram feridas.

Conforme informações, o motorista que conduzia o veículo perdeu o controle da direção e saiu da pista. Nesse momento, o veículo acabou capotando e parando na vegetação às margens da rodovia.

O Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul foi acionado para desencarcerar os ocupantes do automóvel que ficaram presos às ferragens. Os dois sobreviventes foram encaminhados para hospitais da região. Informações iniciais são de que um dos feridos é fazendeiro da região.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) está no local para registrar a ocorrência e controlar o fluxo de carros na região.

