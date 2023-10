Homem é esfaqueado e morre após perseguir ex-mulher

Wesley Cardozo Belmonte, 29, foi assassinado após perseguir sua ex-mulher, de 33 anos, na manhã deste domingo (29), no Bairro Jardim Petrópolis, em Sidrolândia – 64 quilômetros de Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, a ex-mulher de Wesley estava em uma boate com a irmã, até que certo momento foi abordada por Wesley, que insistia em falar com ela. Os seguranças da boate tiveram que retirar o jovem do local.

Após isso, ele foi até a casa da ex-mulher e esperou ela chegar. Ao chegar na residência com a irmã, a mulher foi abordada por Wesley que insistia para entrar na casa. Foi quando começou uma discussão, ele foi empurrado, caiu sobre a moto e foi atingido com golpes de faca.