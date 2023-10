Brasil faz 3 a 0 em Honduras, avança em primeiro e espera rival da semi

A seleção brasileira venceu Honduras por 3 a 0, neste domingo (29), pela terceira rodada da fase de grupos dos Jogos Pan-Americanos, no Estádio Viña Del Mar, em Santiago, no Chile. O jogo da semifinal será realizado na quarta-feira (1º).

Os gols brasileiros foram marcados por Ronald e Gustavo Martins, do Grêmio, e Thauan Lara do Internacional. Com o resultado, o Brasil termina a primeira etapa na liderança do grupo B e espera a definição do segundo colocado do grupo A para saber quem será seu adversário.

A disputa da vice-liderança está entre México e República Dominicana, que se ganhar do Chile às 18h, empata em pontos com o México e o desempate vem do saldo de gols.

O JOGO

O primeiro tempo foi bem morno. Com a seleção brasileira entrando em campo já classificada e Honduras com chance mínima de classificação, ambas as equipes fizeram um jogo sem grandes chances.

O Brasil errou muitos passes e, apesar da maior posse de bola, não conseguiu impor perigo na defesa hondurenha. O meio-campo brasileiro não se acertou e teve muita dificuldade para criação.

O jogo foi para o intervalo sem nenhum chute ao gol dos brasileiros e reclamação dos hondurenhos de um possível pênalti, aos 30′. Sem VAR, o juiz mandou seguir.

Após o intervalo, Ramon Menezes fez alterações na equipe, que voltou com outra postura para o campo e surtiu efeito.

Logo aos 5min o Brasil abriu o placar em cobrança de escanteio de Marquinhos. A bola vai endereçada em direção ao Ronald, que subiu sozinho e cabeceou para dentro da rede, abrindo o placar para o país.

Cerca de quatro minutos depois, a seleção amplia o placar. Em nova cobrança de escanteio do camisa 10, foi a vez do zagueiro Gustavo Martins subir sozinho também e mandar pra dentro da rede. 2 a 0 para o Brasil.

Com a vantagem, o ritmo do jogo diminuiu. Honduras se fechou para evitar uma goleada e o Brasil diminuiu a pressão inicial.

Mesmo assim, aos 33min Thauan Lara fez o terceiro para o Brasil em chute cruzado na entrada da área.

Com informações da Folhapress