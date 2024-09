Homem é esfaqueado ao tentar separar briga por dívida no Jardim Itatiaia

Um homem de 37 anos foi esfaqueado na noite desta sexta-feira (21), no Jardim Itatiaia, em Campo Grande, enquanto tentava intervir em uma discussão por dívida. O crime ocorreu durante uma briga entre amigos na rua, e a vítima foi atingida na região do tórax.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava acompanhado de alguns amigos quando um indivíduo, vestindo short e camiseta cinza, se aproximou cobrando uma dívida de um dos presentes. A discussão escalou, e a vítima tentou separar os envolvidos, momento em que foi esfaqueada pelo agressor.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Após cometer o crime, o suspeito fugiu do local e, apesar das buscas, ainda não foi localizado. O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, e a polícia segue investigando o paradeiro do agressor.

