Homem é Encontrado Morto em Banheiro de Posto de Combustíveis em Dourados com Lesões no Rosto e Braços

Marcos Antonio Pereira, um homem de 45 anos em situação de rua, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (31) no banheiro de um posto de combustíveis em Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande. Ele apresentava lesões no rosto e nos dois braços.

Segundo o portal Dourados Informa, o posto, localizado no cruzamento das avenidas Marcelino Pires com Coronel Ponciano, foi o cenário onde Marcos foi encontrado sentado no vaso sanitário. Imagens de câmeras de segurança indicam que ele teria se envolvido em uma briga na noite anterior com duas pessoas. Após reagir às agressões, ele teria corrido para o banheiro, onde possivelmente faleceu devido ao espancamento.

A causa da morte será confirmada após exames. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

