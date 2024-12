Solenidade de posse da prefeita Adriane Lopes será nesta quarta-feira

Eleita com 222.699 votos e diplomada, Adriane Lopes toma posse nesta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, às 16 horas, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no cargo de prefeita de Campo Grande, para o mandato de 2025-2028. Além dela, tomam posse na solenidade a vice-prefeita eleita Camilla Nascimento, e os 29 vereadores.

Adriane Lopes (PP) tem 48 anos e é natural de Grandes Rios (PR). Filha de Antônio Ferreira Barbosa e Gisleni Garcia Barbosa. Adriane é conservadora, evangélica, casada com o deputado Lídio Lopes, mãe do Matheus e do Bruno. É formada em Direito e Teologia; fez pós-graduação em Administração Pública e Gestão Municipal.

Idealizadora de projetos sociais como o Centro de Recuperação Minha Esperança, para tratamento de adictos; Unidos pela Fé, de atendimento jurídico, odontológico e médico para pessoas em situação de fragilidade social e o Projeto Madrinha, com entrega de kits enxoval para mães de baixa renda.

Em 2017, iniciou sua trajetória política ao ser eleita vice-prefeita de Campo Grande, cargo que ocupou até abril de 2022, quando fez história ao se tornar a primeira mulher a assumir a Prefeitura da cidade e uma das duas únicas prefeitas de capital do Brasil. Foi eleita presidente do Comitê Gestor dos Municípios que compõem a Rota Bioceânica e vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Social da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas (FNP).

Foi a primeira presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região Central de Mato Grosso do Sul – Central MS, que é composto pelos municípios de Campo Grande, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, Terenos e Jaraguari, e reeleita para o biênio 2025-2026.

Por Prefeitura de Campo Grande

