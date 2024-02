Homem é encontrado morto em área de mata em Amambai

Na tarde de terça-feira (27), a cidade de Amambai, localizada a cerca de 350 km de Campo Grande, foi palco de uma tragédia que chocou os moradores locais. Eloir Batista, de 45 anos, foi encontrado morto em uma área de mata, com sinais de violência que indicam um possível homicídio.

A polícia foi acionada pela liderança da aldeia Limão Verde, por volta das 15 horas. O líder afirmou que um dos moradores estava morto na mata. Ao chegar no local, as autoridades identificaram indícios de uma luta no local e um corte na cabeça da vítima. A perícia suspeita que esse ferimento tenha sido causado por paulada ou pedrada, embora o instrumento utilizado não tenha sido encontrado no momento.

Como não há testemunhas, até o momento, ainda não há indícios de possíveis suspeitos de terem cometido o crime. A perícia aguarda os resultados do exame necroscópico, que deverá fornecer informações mais detalhadas sobre a causa da morte. O caso foi registrado como “morte a esclarecer” na delegacia de Polícia Civil de Amambai.

