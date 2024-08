Homem é encontrado morto ao lado de motocicleta em rodovia na MS-463

Na noite desta terça-feira (20), Ceferino Rolon Centurion, de 49 anos, foi encontrado morto ao lado de sua motocicleta na MS-463, no distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã, a aproximadamente 313 quilômetros de Campo Grande. O caso chocou a comunidade local e mobilizou autoridades.

De acordo com o registro policial, Ceferino seguia sozinho em direção à cidade de Amambai. Não foram encontrados indícios de envolvimento de outros veículos no acidente, de acordo com o boletim de ocorrência.

A vítima foi localizada caída ao lado da moto, no meio da rodovia, sem sinais de vida. As equipes das Polícias Militar e Civil, além de peritos, estiveram no local para realizar os procedimentos necessários. A morte foi constatada ainda no local, sem chances de socorro.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda são desconhecidas e serão alvo de investigação pelas autoridades competentes, que buscam entender o que realmente aconteceu naquela noite.

