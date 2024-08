Homem é denunciado pela ex após mandar vários pix de R$0,01 na tentativa de reatar o relacionamento

O relacionamento durou cinco meses e eles estão separados há 30 dias

Uma mulher, de 36 anos, registrou uma ocorrência de perseguição na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Campo Grande, após o ex-companheiro, de 43 anos, importuná-la com mensagens pedindo a volta do relacionamento por meio de transferências no PIX de R$ 0,01.

O relacionamento durou cinco meses e eles estão separados há 30 dias. Conforme o Boletim de Ocorrência, o homem insiste em reatar o relacionamento e apareceu até no trabalho da mulher.

Ela tentou conversar com ele na tentativa dele parar de procurá-la, chegando até a bloqueá-lo nas redes sociais, mas mesmo assim ele não parou de importuná-la.

Cansada da situação, a mulher acionou uma medida protetiva contra o ex-companheiro.

