Colisão entre carretas deixa motorista em estado grave na MS-306, em Costa Rica

Uma colisão entre duas carretas deixou uma pessoa em estado grave nessa sexta-feira (20), na MS-306, em Costa Rica, a 326 quilômetros de Campo Grande. O acidente ocorreu no quilômetro 32 da rodovia, mas ainda não há informações sobre qual dos veículos invadiu a pista contrária.

De acordo com informações preliminares, equipes da concessionária que administra a rodovia prestaram os primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros. Um dos motoristas foi levado em estado grave para a Fundação Hospitalar de Costa Rica. Um dos veículos transportava óleo vegetal, o que aumentou o risco de incêndio e explosão.

Por conta disso, a PMA (Polícia Militar Ambiental) foi acionada para controlar possíveis impactos ambientais. Além disso, o acidente danificou parte da rede elétrica no local, e equipes da Energisa trabalharam para realizar os reparos necessários. O trânsito na região ficou lento durante boa parte do dia devido às ações das equipes de resgate e conserto da infraestrutura.

Dois dias antes, na quinta-feira (18), outro acidente grave aconteceu na mesma rodovia. Uma colisão frontal entre uma carreta e um caminhão deixou pai e filho feridos. No momento do acidente, chovia intensamente na região. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista da carreta relatou que o caminhão invadiu a pista contrária ao passar por um quebra-molas. Ele tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão, atingindo a lateral do caminhão.

No hospital, o condutor do caminhão explicou que perdeu o controle do veículo ao não perceber a sinalização do quebra-molas. Ele sofreu lesões graves na perna, enquanto seu pai, que estava como passageiro, teve apenas escoriações. As autoridades seguem investigando as circunstâncias dos acidentes.

