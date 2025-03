Homem é encontrado inconsciente após furto em residência, no bairro Sayonara

Na noite deste domingo (2), um jovem, de 23 anos foi encontrado desmaiado e com ferimentos espalhados pelo corpo. O caso aconteceu no Jardim Sayonara, em campo grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem estava em sua residência por volta das 22h, quando a vítima foi encontrada desacordada e a casa com sinais de um suporto furto. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado.

Quando a polícia chegou ao local, o irmão e a cunhada da vítima informaram que não estavam no local quando o suporto furto ocorreu. Ainda segundo o relato, quando chagaram, o jovem estava desacordado e ferido.

Mesmo após de recuperar a consciência, o jovem afirmou não lembrar do agressor. Quando questionados, os residentes próximos do local não souberam identificar o autor do crime. A vítima precisou ser encaminhada para a Santa Casa.