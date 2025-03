‘Abre e fecha’ de Carnaval: veja os serviços que não funcionam até quarta-feira

A folia está rolando solta em Campo Grande, e alguns serviços seguem funcionando em horário normal, enquanto outros adotaram horários especiais. Veja o que está funcionando na Capital de hoje (3) até quarta-feira (5).

Bancos

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou que não haverá atendimento presencial nos bancos na segunda (3) e na terça-feira (4). As compensações bancárias também não serão efetivadas nessas datas, incluindo a TED. Já o PIX vai continuar funcionando normalmente todos os dias.

O atendimento será retomado na quarta-feira de Cinzas (5), a partir das 11h (horário de MS), com encerramento no horário normal de fechamento das agências.

Atenção: as agências que fecham tradicionalmente antes das 15h, o início do expediente bancário na quarta-feira (5) será antecipado, para garantir no mínimo 3 horas de atendimento presencial ao público.

Comércio

De acordo com a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), os dias de Carnaval não serão considerados feriados na Capital, com isso, fica a critério de cada estabelecimento optar por abrir ou não o comércio.

Supermercados

A AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados), informa que os estabelecimentos vão funcionar normalmente.

Shoppings

Shopping Campo Grande: sábado, segunda, terça-feira e quarta – abrirá das 10h às 22h todas as lojas; domingo (2) – 12h às 20h lojas e Praça de Alimentação das 11h às 21h;

Shopping Bosque dos Ipês: sábado, segunda, terça-feira e quarta – abrirá das 10h às 22h todas as lojas; domingo (2) – 12h às 20h lojas e Praça de Alimentação das 11h às 21h;

Shopping Norte e Sul: sábado, segunda, terça-feira e quarta – 10h às 22h todas as lojas; domingo (2) – 12h às 20h lojas e Praça de Alimentação das 11h às 21h;

Pátio Central Shopping: irá funcionar em horário especial durante o período de Carnaval. sábado (1) – lojas e âncoras das 8h às 19h; alimentação das 8h às 20h; segunda-feira (3) lojas e âncoras das 8h às 19h; alimentação das 8h às 20h; terça (4) fechado; quarta-feira (5) lojas e âncoras das 11h às 19h; alimentação das 11h às 20h.

Camelódromo

Segunda-feira (3): aberto das 8h às 18h; terça-feira (4): fechado; quarta-feira (5): aberto 12h às 18h.

Hemosul

A unidade de atendimento do Hemosul Coordenador, localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, funcionará no sábado (1º) das 7h às 17h; domingo (2) fechado; segunda-feira (3) das 7h às 17h; terça-feira (4) fechado; quarta-feira (5) das 13h às 17h.

Detran-MS

As agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em todo o Estado estarão fechadas na segunda-feira (3) e terça-feira (4) de Carnaval. Na quarta-feira (5), o expediente será retomado a partir das 13h, seguindo o funcionamento dos demais órgãos estaduais.

Vale lembrar que praticamente todos os serviços do órgão estão disponíveis de forma digital, tanto no Portal de Serviços Meu Detran quanto no aplicativo Detran MS, disponível para Android e iOS, mas a compensação de guias seguem o calendário bancário.

Parque das Nações Indígenas

O Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), responsável pelo parque, informou que o local abrirá normalmente todos os dias.

Casa da Saúde

A Casa da Saúde de Campo Grande não terá atendimento ao público nesta segunda-feira (3), terça-feira (4) e quarta-feira (5) pela manhã, devido ao ponto facultativo de Carnaval. A unidade retorna com o atendimento normal na quarta-feira, a partir das 13h.

