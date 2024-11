Homem é encontrado gravemente ferido no Bairro Taquaral Bosque em Campo Grande

Um homem ainda não identificado foi encontrado gravemente ferido, caído e ensanguentado na rua do Bairro Taquaral Bosque, em Campo Grande, na noite de quinta-feira (14). A vítima, que apresentava múltiplos ferimentos na cabeça e no corpo, foi socorrida em estado grave e encaminhada à Santa Casa da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por um morador da rua onde o homem foi encontrado. O morador relatou que, ao sair de sua residência, se deparou com a vítima caída e com o corpo coberto de sangue. O testemunho indica que, antes de sair, ele não escutou qualquer tipo de barulho, como discussões ou disparos de tiros, que pudesse indicar a origem da agressão.

Ao chegar ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou que o homem estava inconsciente e com ferimentos graves em diversas partes do corpo, especialmente na cabeça. Não foram encontrados documentos pessoais com a vítima, o que dificulta sua identificação.

A vítima foi rapidamente levada para a Santa Casa, onde permanece internada em estado grave. Até o momento, não há informações sobre a identidade do homem ou sobre a motivação do ataque. A Polícia Civil segue investigando o caso, que foi registrado como lesão corporal dolosa, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

O caso segue sem suspeitos identificados, e as autoridades continuam apurando as circunstâncias do ocorrido. A população de Campo Grande foi orientada a fornecer qualquer informação relevante que possa ajudar na resolução do caso.

