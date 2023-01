Homem é encontrado gravemente ferido após ser espancado dentro de casa

Um homem de 55 anos, foi encaminhado para Santa Casa na noite de ontem (3), após ser encontrado gravemente ferido dentro de sua residência. Conforme dados do boletim de ocorrência, o homem foi espancado e a polícia trabalha em busca de informações para saber o que aconteceu e quem é o autor das agressões.

Consta no registro policial que as agressões aconteceram por volta das 17h20. Uma equipe da Polícia Militar foram acionados às 17h40, quando obteve informações de que um homem foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida. Por conta da gravidade dos ferimentos, ele foi levado santa Casa às pressas.

Ainda conforme informações do boletim de ocorrência, os militares encontraram parentes da vítima no hospital e que o homem, por estar desacordado, não foi possível interrogá-lo. Ele está internado em estado grave na ala vermelha, com sangramento interno na cabeça e com risco de óbito.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) centro como lesão corporal.