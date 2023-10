Homem e dois adolescentes são presos com 400 quilos de maconha em três motocicletas

Um homem de 21, e dois adolescentes de 16 e 17 anos, foram apreendidos na madrugada de hoje (29), com 400 quilos de maconha, em três motocicletas, na MS-185, na área rural de Amambai, a 351 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu durante um bloqueio policial, quando os policiais avistaram as trÊs motocicletas na área rural que seguiam no mesmo sentido. Estranhando o fato, os policiais resolveram se aproximar das motocicletas. Os condutores ao perceberem a abordagem policial, empreenderam fuga, mas foram alcançados quilômetros à frente.

Durante a checagem dos dados pessoais, os policiais localizaram um registro de mandado de prisão a cumprir, em desfavor do homem de 21 anos de idade. Nas motocicletas, foram encontrados 400 quilos de maconha, sendo transportados. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Amambai. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 800 mil.

