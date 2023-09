Carreiro e Capataz lançam nova faixa do DVD “Sol de Cuiabá”

A dupla sertaneja que acarreta as vozes mais poderosas do país, Carreiro e Capataz, vieram com mais uma novidade sobre o DVD “Essência Bruta“, gravado em setembro de 2022. Foi lançado na manhã de hoje (29), a música “Sol de Cuiabá” que foi produzida ao lado de Mayck e Lyan. O novo sucesso já está disponível em todas as plataformas digitais. Ele também pode ser visto aqui: https://youtu.be/5HxPY8PGq3Y

O projeto “Sol de Cuiabá”, assinado por Tonny e Kleber, conta com a produção musical de Zé Renato Mioto,e apresenta o projeto” Essência Bruta” , como uma referência da música sertaneja. Além da participação de Mayck e Lyan, o projeto contou com duetos inesquecíveis junto à Matogrosso e Mathias, Guilherme e Santiago e o DJ Lucas Beat, que trouxe os arranjos eletrônicos para a já consagrada “Roça de Motel”.

“Foi uma experiência linda gravar com nossos irmãos, Mayck e Lyan, donos de um talento incrível. “A viola diz tudo sobre a nossa cultura. Ela sintetiza o nosso amor pelo sertanejo E Cuiabá é a minha terra, cidade onde nasci. É sempre uma felicidade exaltar as minhas origens”, diz Capataz sobre o seu novo projeto.

“Mayck e Lyan, assim como nós, são fiéis representantes. E mesmo no contrafluxo do mercado, seguem firmes, tocando os corações dos amantes dessa música que é a cara do Brasil. Foi uma noite histórica, algo que jamais poderemos esquecer”, completa Carreiro.

Animados com o novo projeto, Carreiro e Capataz vivem o melhor momento da carreira. Além da sequência de lançamentos de “Essência Bruta”, viajam o país levando um show vibrante, pra cima e que enaltece a cultura popular brasileira. A dupla tem os empresários Rafael Kinock e Luiz Montoya à frente da gestão.

Ouça: https://virginmusicbr.lnk.to/SolDeCuiaba

Assista: https://youtu.be/5HxPY8PGq3Y

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.