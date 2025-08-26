Homem é detido após resistir à polícia durante ocorrência de violência doméstica em Campo Grande

Um homem de 43 anos foi preso na manhã desta terça-feira (26) após resistir à ação da Polícia Militar durante atendimento a uma denúncia de violência doméstica no Conjunto Residencial Estrela do Sul, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, vizinhos acionaram a polícia ao perceber possíveis conflitos no local. Ao chegar à residência, os militares encontraram o suspeito, identificado como Rogério, que se recusou a permitir contato da equipe com a esposa.

Mesmo após várias tentativas de diálogo, Rogério manteve postura agressiva, proferiu ofensas e ameaçou os policiais, chegando a dizer que soltaria um cachorro da raça rottweiler contra a guarnição. Ele também avançou fisicamente contra os agentes, empurrando-os enquanto xingava.

A mulher relatou que não houve agressões físicas naquele momento, mas confirmou que existem desentendimentos verbais e que o marido se torna agressivo quando consome bebidas alcoólicas. A equipe da PM precisou usar técnicas de imobilização para conter o homem.

Rogério foi encaminhado à Depac Cepol, e o caso foi registrado como resistência, desobediência e desacato. Ninguém ficou ferido.