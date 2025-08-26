Discussão política termina em tentativa de homicídio na Ceasa em Campo Grande

Uma briga motivada por divergências políticas deixou um homem gravemente ferido na manhã desta terça-feira (26) na Ceasa (Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), localizada no Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima, identificada como Jardel Caetano da Costa, foi atingida três vezes na cabeça com um nunchaku, sofrendo traumatismo craniano. Funcionários do local conseguiram interromper a agressão e acionaram a GCM (Guarda Civil Metropolitana), que chegou ao local por volta das 6h40.

O autor da agressão foi identificado como José Siqueira de Oliveira, que, segundo relatos, apresenta comportamento agressivo quando deixa de tomar medicação controlada, conforme declarou seu próprio filho. Testemunhas afirmaram nunca ter presenciado desentendimentos entre os dois e que a confusão teria surgido apenas por diferenças políticas.

Jardel foi socorrido inicialmente para a UPA Coronel Antonino, mas devido à gravidade dos ferimentos precisou ser transferido para a Santa Casa. Já José recebeu voz de prisão e foi levado à Depac do Cepol, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio. Uma equipe da Polícia Militar também prestou apoio à ocorrência.