Homem é detido após perseguir e ameaçar matar esposa e filho com facão, me Dourados

Na quinta-feira à noite (6), um homem, de 27 anos, foi detido, por ameaçar sua esposa, de 19 anos, e o filho do casal. O incidente aconteceu aproximadamente às 20h, quando o autor chegou em casa e questionou se o jantar já estava servido. O caso aconteceu na aldeia Bororó, em Dourados, cidade distante 230 km de Campo Grande.

Conforme o registro policial, em seguida, o homem começou a insultar a companheira, acusando-a de traição e afirmando que o bebê que ela carregava, não era dele. Durante a discussão, ele declarou que a mataria junto com a criança.

Sem saber o que fazer, e com medo, a vítima correu para a residência de uma vizinha em busca de auxílio. Durante o trajeto, o agressor a perseguiu com um facão em punho, mas a a Policia Militar o deteu antes que chegasse a residência.

Ele foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde fou autuado em flagrante por violência doméstica e ameaça.

