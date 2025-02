BR-163 terá melhorias tecnológicas e novas obras em MS; leilão está previsto para maio

A BR-163, em Mato Grosso do Sul, passará por adequações que prometem ser avanços significativos para os usuários, com a implantação de diversas melhorias em tecnologia, segurança e infraestrutura. O leilão da rodovia está marcado para maio e pode receber lances de novas empresas, além da atual concessionária, a CCR MSVia.

O Programa de Exploração de Rodovia (PER), elaborado pela ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre), prevê investimentos de R$ 17,32 bilhões até 2045. Entre as novidades estão um aplicativo para celular com Botão SOS, monitoramento por 477 câmeras de segurança e a instalação de 51 medidores de velocidade ao longo dos 845,9 km da rodovia.

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) receberá reforço com a criação de um sistema eletrônico de troca de informações via rede de dados sem fio, que cobrirá 100% da extensão da rodovia. Através do aplicativo, o usuário poderá acessar informações em tempo real sobre as condições da rodovia, relatos de ocorrências e um navegador GPS.

O Botão SOS será uma ferramenta fundamental, permitindo ao motorista solicitar socorro imediato sem consumir seu pacote de dados. Ao apertar o botão, o sistema enviará automaticamente uma viatura ao local, utilizando a geolocalização do usuário. Além disso, as 477 câmeras de monitoramento serão instaladas em pontos estratégicos, como praças de pedágio, edificações operacionais, vias marginais, passarelas e postos da PRF, garantindo mais segurança e vigilância 24 horas.

De acordo com a concessionária, as melhorias previstas incluem a construção de 22 passarelas para pedestres equipadas com iluminação, câmeras de segurança, tela de proteção e acessibilidade. Elas deverão ser entregues até o sexto ano de concessão.

No cronograma de obras, estão previstos:

– 203 km de duplicação de pista

– 147,77 km de faixas adicionais

– 28,82 km de contornos rodoviários

– 22,99 km de vias marginais

– Correção de seis trechos críticos, com a construção de interseções nos formatos trombeta, diamante, trevos e rotatórias alongadas.

– O projeto também contempla a implantação de 56 passagens de fauna para proteger animais silvestres e evitar atropelamentos, além de uma ciclovia, cuja localização será definida após estudos ambientais.

A concessionária vencedora será responsável pela manutenção dos equipamentos de controle de velocidade já existentes. Os aparelhos que estiverem fora de operação deverão ser reparados ou substituídos em até 60 dias após o início da concessão.

Em caso de problemas técnicos nas câmeras instaladas em pontos críticos, a empresa terá um prazo de 48 horas para o conserto, enquanto nas demais áreas o prazo será de 72 horas. Fazem parte do plano a demolição da praça de pedágio de Mundo Novo, além das unidades operacionais da CCR MSVia em Rio Brilhante e São Gabriel do Oeste, e a delegacia da PRF localizada no mesmo trecho.

O leilão da BR-163 é aguardado com expectativa, já que a nova concessão promete transformar a rodovia em um exemplo de segurança e inovação no transporte rodoviário. O investimento massivo e as novas tecnologias deverão proporcionar uma experiência mais segura e moderna para os motoristas que trafegam por esse importante eixo viário do estado.

