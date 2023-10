Homem é detido após agredir ex-mulher com fio elétrico em Coxim

Na última segunda-feira, (16), a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Coxim, Mato Grosso do Sul, realizou a prisão em flagrante de um homem de 27 anos após agredir brutalmente sua ex-mulher, de 21 anos, utilizando um cabo de fio elétrico. O caso de violência doméstica ocorreu por volta das 8 horas da manhã.

A vítima, que havia se separado do agressor há oito meses, ainda enfrentava o não aceitamento do término por parte dele. O agressor invadiu a casa da vítima, onde proferiu golpes com o fio elétrico por todo o corpo da ex-companheira, além de desferir socos e tapas em seu rosto. O homem ameaçou de matá-la, dizendo que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém.

A tragédia presenciada pela filha de apenas dois anos da vítima é um triste reflexo do ciclo de violência que perdura. A criança foi testemunha das agressões e ameaças infligidas a sua mãe. Somente à tarde, a mulher conseguiu escapar da residência e foi amparada por uma vizinha, que prontamente acionou a Polícia Militar. O agressor já era investigado desde janeiro de 2023, quando agrediu brutalmente a mesma vítima, resultando na perda da gestação de 36 semanas.

Com informações da Depac

