Dois homens são presos após atearem fogo em agência bancária

Dois indivíduos foram presos sob acusações de incendiar uma agência bancária na cidade de Terenos, no último domingo (15), localizada em Mato Grosso do Sul. A Polícia Civil informou que as prisões foram efetuadas após investigações detalhadas.

Na ocasião, os suspeitos atearam fogo nos caixas eletrônicos da agência, e as chamas foram controladas graças ao uso de extintores pertencentes à própria instituição e com auxílio de um caminhão-pipa da Prefeitura. Segundo informações, um terceiro indivíduo envolvido na ação ainda não foi localizado.

Conforme as autoridades policiais, os infratores depositaram envelopes vazios nos caixas eletrônicos, destinando supostamente os valores ao terceiro envolvido, que permanece foragido.

Posteriormente, os criminosos incendiaram os caixas eletrônicos contendo o dinheiro, com a intenção de que o banco cobrisse as alegadas quantias depositadas. Os policiais que chegaram ao local prontamente colaboraram no controle das chamas. Os dois indivíduos presos enfrentarão acusações relacionadas a incêndio, danos e corrupção de menor.