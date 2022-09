Homem é condenado a 20 anos em regime fechado por estupro de vulnerável

Um homem foi condenado nessa quinta-feira (3) à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por estupro de vulnerável na cidade de Mundo Novo. Ele havia sido denunciado pela enteada de 14 anos, que contou na escola que era abusada diariamente pelo padrasto desde os 8 anos de idade.

Na sentença, o Juiz de Direito Guilherme Henrique Berto de Almada acatou os pedidos do Promotor de Justiça, condenando o réu a 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25 mil

O caso

No dia 2 de junho deste ano, a vítima, após participar de uma palestra em sua escola com o tema sobre a “Conscientização contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, teve a iniciativa de denunciar o acusado e relatou os fatos ao coordenador da escola.

Em seguida, o coordenador acionou a equipe do Conselho Tutelar de Mundo Novo para realizarem as providências cabíveis. Nesse contexto, apurou-se que a vulnerável sofria abusos sexuais por parte do padrasto, desde os seus 8 anos de idade e que os atos eram realizados durante a ausência de sua genitora.

Diante disso, os investigadores de polícia se deslocaram até o local de trabalho do denunciado e procederam à prisão em flagrante.

Por Ana Paula Leite/Jornalista-Assecom MPMS.

