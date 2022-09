Verstappen conquista pole no GP da Holanda

Max Verstappen conquistou a pole position no Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1 e levou sua torcida à loucura no autódromo de Zandvoort. O piloto está bem próximo de conquistar o titulo desta temporada.

Com uma volta de 1m10s342, o atual campeão da Fórmula 1 vai largar na primeira posição do grid na corrida, programada para as 10h (de Brasília) amanhã. O grid terá ainda os ferraristas Charles Leclerc (em segundo) e Carlo Sainz (terceiro).

Depois deles, largarão Lewis Hamilton, Sergio Pérez, George Russel, Lando Norris, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda e Lance Stroll.

Torcida holandesa

A torcida holandesa esteve presente e celebrou o ótimo momento vivido por Verstappen. Com uma linda festa, os holandeses foram o combustível do piloto.

A empolgação passou um pouco do limite, quando um torcedor aparentemente atirou um sinalizador de fumaça laranja na pista, o que provocou uma bandeira vermelha a paralisou por cinco minutos o treino. A administração da prova avisou que quem acendesse outro sinalizador seria expulso.

Confira o grid de largada

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Charles Leclerc (Ferrari)

3) Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

4) Lewis Hamilton (Mercedes)

5) Sergio Pérez (Red Bull)

6) George Russell (Mercedes)

7) Lando Norris (McLaren)

8) Mick Schumacher (Haas)

9) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

10) Lance Stroll (Aston Martin)

11) Pierre Gasly (AlphaTauri)

12) Esteban Ocon (Alpine)

13) Fernando Alonso (Alpine)

14) Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

15) Alexander Albon (Williams)

16) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

17) Kevin Magnussen (Haas)

18) Daniel Ricciardo (McLaren)

19) Sebastian Vettel (Aston Martin)

20) Nicholas Latifi (Williams).

