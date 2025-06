Homem é baleado após tentar tomar arma de policial durante abordagem em Água Clara

Um homem de 22 anos foi baleado na perna ao tentar desarmar um policial militar durante uma abordagem na manhã dessa quarta-feira (18), em Água Clara, a 193 quilômetros de Campo Grande. O caso foi registrado como resistência na Delegacia de Polícia Civil do município e está sob investigação.

Segundo o boletim de ocorrência, o policial militar estava de plantão na recepção do pelotão quando ouviu um barulho de correntes batendo em algo metálico nas proximidades da unidade. Ao sair para verificar, avistou um homem sem camisa, vestindo calça jeans e segurando uma corrente de ferro, caminhando pela Rua Valdemar F. Lino.

O militar deu ordem de parada, mas o suspeito desobedeceu e fugiu. Acreditando que ele pudesse ter danificado uma viatura estacionada em frente ao pelotão, o policial solicitou apoio e passou a segui-lo com a viatura. O homem foi localizado na Rua Maria Elza da Silva, próximo ao Posto de Saúde do bairro Santos Dumont.

Durante a abordagem, o suspeito continuou resistindo e se recusou a obedecer às ordens dos policiais. Foi necessário o uso progressivo da força e técnicas de imobilização para contê-lo. Em meio à luta corporal, o homem tentou tomar a arma do policial, colocando em risco a segurança da equipe.

Diante da situação, o policial efetuou um disparo, atingindo o suspeito na perna direita. Após o tiro, os agentes conseguiram algemá-lo. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital local, onde permanece internado sob escolta policial.

A Polícia Científica e a Perícia Técnica foram acionadas para os procedimentos de praxe. A pistola 9mm usada pelo policial e a corrente de ferro que estava com o suspeito foram apreendidas para análise. O caso segue sob apuração na Delegacia de Polícia Civil de Água Clara.

