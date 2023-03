Homem é baleado após confusão em chácara

Um homem de 32 anos foi baleado na noite desta sexta-feira (3), após se envolver em uma confusão em uma chácara na região do Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande. O suspeito, um idoso de 61, anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.

Segundo o boletim policial, um homem de 38 anos relatou que foi até a propriedade rural encontrar o amigo. Quando chegou, o suspeito já o abordou com uma arma em punho, ordenando que ele fosse embora.

Após demonstrar estar descontente com a situação, o amigo da vítima, então, teria ido para cima do idoso. Foi então que o autor disparou contra o rapaz de 32 anos, atingido na barriga. A vítima foi levada para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Universitário.

