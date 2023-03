Mulher é baleada no rosto após marido jogar roleta russa em fazenda de Paranaíba

Na noite desta sexta-feira (3), um homem de 36 anos atingiu sua esposa de 37 anos no rosto enquanto praticava roleta russa com um revólver calibre 32 em uma fazenda em Paranaíba, a 422 km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, vizinhos socorreram a vítima e a levaram até a base da Polícia Militar Rodoviária Estadual, o casal havia passado o dia bebendo e, conforme a vítima, era comum o marido fazer roleta russa com a arma. Após o disparo acidental, a vítima tirou o revólver do marido, que fugiu ao ver os vizinhos entrando no imóvel.

A arma foi apreendida e a vítima levada para o hospital. O homem continua foragido.