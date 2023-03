Senac realiza bate-papo gratuito para cabeleireiros na Capital

O Senac Hub Academy em Campo Grande, promove na próxima segunda-feira (06) o evento “Branding: você é a sua marca”, como parte do programa “E AÍ, BELEZA?”, com o objetivo de apresentar casos de sucesso e demonstrações técnicas para o aperfeiçoamento de profissionais da categoria. A atividade acontece às 8h30 e é gratuita.

O encontro será um bate-papo com a consultora de imagem Jaque Costa, que abordará a importância do “branding” ou marca pessoal para cabeleireiros e profissionais da beleza. O evento é aberto a todos os interessados, mas é especialmente destinado aos profissionais da categoria.

Segundo Valeska Ferreira, a coerência entre a imagem apresentada pelo profissional e a mensagem que deseja transmitir ao cliente é essencial. Com o mundo digital e conectado, é necessário que os profissionais invistam em redes sociais para se posicionar como marcas e apresentar seus portfólios.

As inscrições podem ser feitas através do link bit.ly/eaibelezaCG.

