Veículo com R$1,7 milhão em equipamentos hospitalares é apreendido em Amambai

Homem e mulher foram detidos; materiais de origem estrangeira seguiram para a Receita Federal

Um Fiat Fiorino tipo furgão foi apreendido no último sábado (6) em Amambai, carregado com diversos equipamentos hospitalares de origem estrangeira. Dois ocupantes do veículo, um homem de 53 anos e uma mulher de 59, foram detidos.

A abordagem ocorreu durante um bloqueio na MS-386, entre Ponta Porã e Amambai. Segundo a polícia, o casal não apresentou documentação que comprovasse a origem ou legalidade dos materiais transportados.

Entre os itens encontrados estavam aparelhos de ultrassom, dermatoscópios, medidores de glicose, lâmpadas, óculos, placas e transformadores eletrônicos hospitalares e laparoscópicos. O valor total dos equipamentos foi estimado em R$ 1,7 milhão.

Todo o material foi encaminhado à Receita Federal de Ponta Porã para os procedimentos legais cabíveis.

/

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram