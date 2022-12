Homem é assassinado pelo primo durante o Natal no interior

Gilberto de Jesus Rocha, 35, foi assassinado pelo próprio primo, no início da tarde de domingo (25), no distrito de Prudêncio Thomas, em Rio Brilhante. Ao todo, o autor do assassinato disparou o revólver seis vezes.

Segundo Rio Brilhante em Tempo Real, a vítima trafegava pela rua Ilie Vidal em um veículo VW Gol, quando o autor correu em direção do carro e disparou dois tiros contra o veículo, quebrando o vidro traseiro.

Logo em seguida o carro para e o atirador dispara mais uma vez, depois caminha por trás do veículo e atira mais três vezes, atingindo dois tiros na cabeça de Gilberto, que morreu na hora.

O pai da vítima disse que o filho estaria na sua casa, que fica próximo ao local do crime. Gilberto disse ao pai que iria buscar a esposa para o almoço natalino, entrando no carro e saindo.

Quando o filho saiu da resistência o homem já escutou os disparos, ele correu para ver o que era e viu o filho baleado dentro do veículo, mas ao chegar perto notou que o filho já estava sem vida. Gilberto faria aniversário no dia 28/12.

Depois dos fatos uma ambulância foi acionada, mas certificou a morte. A Polícia Militar chegou no local e isolou a área para a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que fez os levantamentos e em seguida liberou o corpo para a empresa funerária. O caso é investigado pela polícia.