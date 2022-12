Em ação durante fim de semana Polícia Civil recaptura evadidos da prisão

A Polícia Civil, cumpriu vários mandados de prisão de evadidos do sistema prisional do estado. A ação desencadeada, por meio do GOI (Grupo de Operação e Investigações), aconteceu no fim de semana e um deles de 31 anos que, cumpria pena por furto qualificado, foi preso no bairro tijuca.

Já o outro de 39 anos, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, além de já responder por homicídio cometido em 2018, este foi preso no bairro Jardim Pênfigo. Um terceiro evadido da justiça, de 35 anos, foi recapturado na Vila Nanhá e também tinha mandado de prisão em aberto.

A prisão aconteceu na Vila Nanhá, no momento em que estava vendendo drogas. Com ele os policiais civis localizaram uma porção de maconha e a chave do veículo do autor, onde a equipe encontrou diversas porções de cocaína e de maconha; além de 01 balança de precisão e notas de moeda nacional.

Diante do exposto, o autor recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado para a delegacia.