Homem é assassinado em residência e corpo é encontrado ao lado de muro na comunidade da Homex

Homem identificado como André Augusto dos Santos Arce, de 39 anos, foi assassinado, na madrugada desta terça-feira (17), na favela do Homex, região do bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande, após ser espancado no interior de uma residência.

Conforme boletim de ocorrência, o corpo da vítima foi localizado ao lado do muro que cerca o imóvel, com diversos ferimentos. A PM (Polícia Militar) foi acionada e isolou o local. Moradores contaram aos agentes que a residência é conhecida por ser “biqueira” e muito frequentada por usuários de droga.

Além disso, relataram que o homem não é morador da região e que os proprietários não estavam no local. Quando a Polícia Civil e a Perícia iniciaram os trabalhos de investigação, constaram que o corpo do rapaz foi retirado de dentro da casa.

Além disso, a residência foi lavada horas antes, uma vez que a vítima estava com as roupas molhadas. Em consulta ao sistema, constatou-se que André havia recém saído do sistema prisional. Até o momento, nenhum autor do crime foi localizado e o caso registrado como homicídio simples.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram