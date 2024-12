Sanesul destaca avanços e já projeta novos investimentos em saneamento para 2025

O presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), Renato Marcílio, fez uma avaliação positiva da gestão deste ano, destacando os avanços obtidos e as perspectivas de novos investimentos para 2025.

Segundo Marcílio, o sucesso da Sanesul é fruto do empenho e dedicação de toda a diretoria, do Conselho de Administração e dos empregados, que atuam tanto na sede administrativa quanto nas 68 unidades consumidoras espalhadas pelo estado.

Em 2024, a Sanesul consolidou-se como referência nacional em saneamento básico, investindo R$ 200 milhões em melhorias e ampliações de serviços nos 68 municípios onde detém a concessão dos serviços públicos.

Desse montante, R$ 125 milhões foram aplicados no sistema de esgotamento sanitário, um setor importante para a promoção da saúde pública e a preservação dos recursos hídricos.

Outros R$ 53 milhões foram destinados ao abastecimento de água tratada, enquanto R$ 23 milhões fortaleceram a infraestrutura das operações.

Marcílio destaca que a capacidade de investimento da Sanesul é resultado de uma gestão de excelência, que combina recursos próprios – R$ 143,1 milhões em 2024 – com financiamentos estratégicos, totalizando R$ 57,3 milhões.

Esses financiamentos envolvem importantes parceiros, como BNDES, FCO, Caixa Econômica Federal, Focem e, futuramente, emissões de debêntures de infraestrutura.

Marcílio observa que desde 2020, a empresa já investiu um total de R$ 694 milhões em obras de saneamento, consolidando sua posição como um dos principais motores do desenvolvimento sustentável em Mato Grosso do Sul.

O dirigente observa que a cobertura de esgotamento sanitário apresentou um salto expressivo nos últimos anos, passando de 40% em 2014 para 65% em 2024.

Ele destaca que os serviços já foram universalizados em 17 municípios, um marco significativo que demonstra o alinhamento da Sanesul com as metas do novo marco legal do saneamento.

“Esse resultado é um reflexo do trabalho integrado de toda a equipe da Sanesul e do compromisso do governo municipalista liderado pelo governador Eduardo Riedel, que tem priorizado a universalização do saneamento básico no estado”, afirma o presidente.

Metas para 2025

Segundo ele, para 2025, a Sanesul tem metas ainda mais ambiciosas. Alinhada ao novo marco legal do saneamento, a empresa planeja antecipar a meta de universalização em dois anos, fixada originalmente para 2033.

O planejamento estratégico da estatal prevê investimentos de R$ 926 milhões entre 2025 e 2029, com foco na ampliação da cobertura de esgotamento sanitário e abastecimento de água tratada.

Desses recursos, R$ 472,4 milhões serão provenientes de receitas próprias e R$ 453,8 milhões de financiamentos.

“Estamos comprometidos em levar saneamento de qualidade para toda a população sul-mato-grossense, com foco na saúde, na sustentabilidade e no desenvolvimento regional”, ressalta Marcílio.

Entre os projetos previstos para o próximo ano estão novas obras de ampliação no sistema de esgotamento sanitário e abastecimento de água, além de iniciativas voltadas à modernização da infraestrutura e à conscientização ambiental.

O presidente também destaca a importância de parcerias estratégicas por meio da PPP (Parceria Público-Privada) com a Ambiental MS Pantanal (Grupo Aegea), para viabilizar os investimentos e garantir a continuidade do crescimento da empresa.

A Sanesul segue como exemplo de gestão eficiente e compromisso social, reafirmando sua missão de transformar a vida das pessoas por meio de um saneamento básico de qualidade.

“Esse é o legado que estamos construindo, e a parceria com o governo do Estado tem sido fundamental para que alcancemos nossos objetivos”, reafirma Renato Marcílio.

Por Agência de Notícias MS

