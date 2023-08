Homem é amarrado e espancado por moradores após invadir casa e ameaçar crianças

Na tarde de ontem (22), um homem de 50 anos, foi espancado com socos e chutes por moradores do bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande. De acordo com informações da Polícia Civil, o homem invadiu uma residência e ameaçou e agrediu a mulher e as crianças de 6 e 9 anos, que estavam no imóvel.

Ao flagrar a situação, os moradores do bairro amarram o homem com cordas e o espancaram com chutes e socos. Ainda conforme a apuração da reportagem, os próprios moradores, revoltados com o flagrante, levaram o suspeito a Delegacia de Pronto Atendimento à Criança e Adolescente (DEPCA), onde oi ouvido pelo delegado e liberado.

Na delegacia, testemunhas que agrediram o homem e confirmaram a polícia viram o homem invadindo a residência. “Testemunhas relataram que viram o homem agarrando o pescoço da menina e também pegou a mãe pelo braço. Quando os moradores viram o suspeito entrando no local, correram para dentro do imóvel e amarram ele. Logo após, revoltados com o que viram, agrediram o suspeito, relatou o delegado Pablo Gabriel Farias da Silva, para reportagem.

Além do suspeito, a mãe e filhas foram ouvidas também e o caso será investigado. O crime foi registrado como ameaça e invasão a domicílio.

Observação: Por conta da violência apresentada, o vídeo está com restrição de idade; por isso, clica no “assistir no Youtube” para ver as imagens.

