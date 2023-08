Colisão frontal entre caminhão e caminhonete deixa feridos na BR-163

Duas pessoas ficaram feridas, na noite de ontem (22), após se envolver em colisão entre uma caminhonete Toyota Hilux e um caminhão, na BR-163, em Nova Alvorada do Sul, a 117 quilômetros de Campo Grande. O motorista da caminhonete foi socorrido em estado grave para um hospital mais próximo.

Informações obtidas pelo site Alvorada Informa, a colisão ocorreu no km-346. Até o momento, não há informações de quem invadiu a pista.

O motorista da Hilux ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. O motorista do caminhão, reclamava de fortes dores pelo corpo e também foi atendido no local. Os feridos foram encaminhados ao hospital de Rio Brilhante.

Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estiveram no local.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.