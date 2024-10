Homem é agredido por moradores após acusão de estupro de menina de 12 anos em Sidrolândia

Na última terça-feira(08), uma ocorrência atendida pela a Polícia Militar, um homem relatou ser agredido por várias pessoas no Distrito do Quebra Coco, na cidade de Sidrolândia. O ataque teria sido liderado por uma vizinha.

De acordo com o site SidroNews, o ocorrido foi no bairro “Vila da Usina. O homem disse que as agressões ocorreram depois de um acusão feita pela filha da vizinha, de 12 anos que disse que o homem passou a mão em suas partes íntimas e ofereceu dinheiro para ter realação sexuais com ele.

Ainda de acordo com o relato do homem, a vizinha e outras três pessoas o agrediram com um pedaço de madeira que lesionou seu antebraço, além de terem destruído alguns móveis e eltrônicos.

A polícia ouviu o relato da vizinha que também disse a mesma coisa sobre a versão da menina. A jovem também estaria em um relacionamento amoroso com um adolescente de 17 anos.

A polícia foi atrás do adolescente, dito como namorado da menina, que foi localizado e encaminhou ele e os demais envolvidos à delegacia de polícia civil. O caso segue em investigação.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.