Homem de família? Suspeito abandona esposa e filho de 3 anos no carro para fugir da polícia

Um homem de 39 anos, que viajava com a esposa, de 23 anos e a uma criança de três anos, abandonou a família e fugiu após ser abordado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), na BR-262, em Miranda, município a 194 quilômetros de Campo Grande.

Na abordagem, a polícia vistoriou o carro e constataram que havia sinais de adulteração em um cilindro de GNV (Gás Natural Veicular), que estava no porta-malas. O motorista aproveitou o momento que a equipe foi buscar ferramentas e fugiu a pé, deixando a mulher e a criança para trás. Buscas foram realizadas, mas ele não foi localizado.

Após abrirem o cilindro, os policiais rodoviários federais encontraram os tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando 33 quilos da droga.

Questionada, a mulher afirmou que não sabia que havia entorpecente no carro. O Conselho Tutelar foi acionado e a ocorrência encaminhada para a Polícia Civil de Miranda.

