Homem de 59 anos é preso após espancar cadela até a morte em Campo Grande

Um homem, de 59 anos, foi preso em flagrante, suspeito de maus-tratos contra uma cadela que morreu após ser espancada, no bairro Piratininga, em Campo Grande. A prisão foi feita pela Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista).
Segundo informações divulgadas pela polícia, uma testemunha, que preferiu não se identificar, procurou a delegacia para denunciar o caso. Ela informou que o homem teria agredido a cadela, sem raça definida, e apresentou fotos que mostravam o animal agonizando antes de morrer.
De acordo ainda com a polícia, o suspeito não estava no local quando os agentes chegaram. No entanto, os policiais monitoraram o imóvel até a volta do homem. Assim que ele retornou para residência, foi abordado e preso em flagrante.