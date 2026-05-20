Homem de 59 anos é preso após espancar cadela até a morte em Campo Grande

Foto: Divulgação
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Um homem, de 59 anos, foi preso em flagrante, suspeito de maus-tratos contra uma cadela que morreu após ser espancada, no bairro Piratininga, em Campo Grande. A prisão foi feita pela Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista).

Segundo informações divulgadas pela polícia, uma testemunha, que preferiu não se identificar, procurou a delegacia para denunciar o caso. Ela informou que o homem teria agredido a cadela, sem raça definida, e apresentou fotos que mostravam o animal agonizando antes de morrer.

Após a denúncia, uma equipe da Decat foi até o local e encontrou a cadela já sem vida. O corpo do animal foi recolhido e encaminhado ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

De acordo ainda com a polícia, o suspeito não estava no local quando os agentes chegaram. No entanto, os policiais monitoraram o imóvel até a volta do homem. Assim que ele retornou para residência, foi abordado e preso em flagrante.

Além da prisão, a Polícia Civil informou que pediu à Justiça que o suspeito perca o direito de manter animais sob seus cuidados.

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