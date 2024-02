Homem de 46 anos morre após queda durante construção de sua casa na Capital

Um homem de 46 anos morreu ao cair do telhado de uma casa em construção, na Vila Aimoré, em Campo Grande, na tarde de quarta-feira (14). A vítima foi encontrada por familiares.

De acordo com informações preliminares, a vítima saiu cedo para trabalhar na construção de sua própria casa, e não retornou para casa. A esposa ficou preocupada, pediu para o irmão da vítima ir ao local.

Ao chegar no local, o homem encontrou a vítima caída e pediu ajuda. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, chegando ao local, constatou que a vítima já estava sem vida.

A vítima teria utilizado uma escada para subir no telhado para realizar manutenção no telhado. As telhas cederam e ele caiu de uma altura de aproximadamente 3,25 metros. O celular da vítima foi encontrado em cima do telhado e foi entregue aos familiares

Perícia constatou que a vítima teve traumatismo craniano e o caso foi registrado como morte a esclarecer, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), do Cepol.

