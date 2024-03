Homem de 40 anos é autuado em flagrante por assediar adolescentes em terminal de Campo Grande

Um homem de 40 anos foi autuado em flagrante delito, por assediar adolescentes no Terminal Morenão, em Campo Grande-MS. A prisão foi feita pela Guarda Civil Metropolitana, que conduziu o homem direto para a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), onde foi formalizado o procedimento.

De acordo com as informações levantadas, o indivíduo importunou sexualmente duas adolescentes no terminal de transbordo. Ele estava abordando os passageiros dos ônibus municipais pedindo dinheiro e, aproveitando do grande fluxo de pessoas, passou a mão no corpo das adolescentes.

As vítimas acionaram a Guarda Municipal que o prendeu em flagrante. O autor foi preso e indiciado por importunação sexual.

