MIS fecha nesta sexta (19) para obras e prepara novas exposições e laboratórios em 2026

Espaço interrompe atividades entre 19 de dezembro e 20 de janeiro para revitalização museográfica e criação de dois estúdios de audiovisual

O MIS (Museu da Imagem e do Som), em Campo Grande, ficará fechado ao público a partir do dia 19 de dezembro até 20 de janeiro. A suspensão temporária das atividades ocorre por causa de intervenções estruturais no prédio, que incluem a revitalização do espaço museográfico e a implantação de dois laboratórios de audiovisual.

Segundo a diretora de Memória e Patrimônio Cultural da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Melly Sena, o fechamento é necessário para garantir segurança durante as obras e permitir a reorganização interna do museu. “Nós precisamos dar uma interrompida, parar aquelas atividades para quando poder reinaugurar, apresentar ao público, ter um espaço agradável para a população. E até por questões de segurança, vai estar meio que em obras”, afirmou.

A reabertura está prevista para janeiro de 2026 e deve marcar uma nova fase do MIS, com mudanças na área destinada a exposições temporárias. De acordo com Melly Sena, o museu iniciará o próximo ano com três exposições em preparação aos 50 anos de criação de Mato Grosso do Sul, com foco na memória do audiovisual, do cinema e da música produzidos no Estado. “A gente vai estruturar a sala de exposição temporária com três grandes exposições. Acho que é um grande ganho para o Museu da Imagem e do Som e para a sociedade sul-mato-grossense”, disse.

O MIS abriga um acervo com mais de 108 mil itens, entre fotografias, filmes, vídeos, cartazes, discos de vinil, registros sonoros e outros objetos ligados à memória visual e sonora de Mato Grosso do Sul. Ao longo dos anos, o espaço manteve programação contínua com exibições de cinema, exposições temporárias, oficinas, cursos e atividades educativas.

Durante o período de recesso e obras, todas as atividades culturais do museu ficarão suspensas. A expectativa é que, após a reabertura, o espaço retome a programação com estrutura ampliada e novas possibilidades de produção e preservação audiovisual.

