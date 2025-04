Homem de 26 anos é preso após deixar cachorro amarrado desnutrido no Jardim Canguru

Animal foi encontrado magro e em condições insalubres com água suja e ao redor de muito lixo e sujeira

Nesta quarta-feira (2), um homem de 26 anos foi preso pela polícia por maus tratos a um cachorro no bairro Jardim Canguru. Ele alegou que não tinha condições financeiras e que suspostamente o cachorro tinha supostamente doença do carrapato.

No local, o cachorro foi encontrado bastante magro e a água fornecdia estava suja como visto na imagem. Não havia recipiente com comida e o local onde o cachorro foi visto amarrado estava cheio de lixo e sujeira.

O animal é um cachorro da raça pitbull que estava bastante desnutrido. Indagado pela polícia, o homem afirmou que não tinha condições financeiras de cuidar do cachorro e que o animal supostamente estaria com doença do carrapato.

O homem foi levado até a DECAT, onde foi autuado em flagrante pela prática do delito de maus tratos a animais, crime qualificado por se tratar de cão.

A polícia ainda informou que ele foi preso pelo crime porque a alegação de que tinha falta de condições financeiras não é justificativa para deixar o animal em sofrimento, tendo em vista, todas as circunstâncias vistas na residência, que demonstram a omissão do homem.

